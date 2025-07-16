«Зенит» и «Спартак» забили меньше ожидаемых голов в сезоне РПЛ, «Краснодар» — больше

Стала известна статистика клубов по реализации голевых моментов в МИР РПЛ сезона-2024/2025.

Фото: Отчёт РПЛ

Согласно отчёту лиги по ожидаемым голам (xG), «Краснодар» (xG — 55,9, забито 59 голов), московское «Динамо» (xG — 57,8, забит 61 мяч), казанский «Рубин» (xG — 40,4, забито 42 гола) и столичный «Локомотив» (xG — 50,3, забит 51 мяч) стали лучшими клубами по реализации, статистически превзойдя показатель ожидаемых голов.

Петербургский «Зенит» забил 58 мячей при xG 60,5, московский «Спартак» — 56 голов при ожидаемых 59,4 мяча.

В минувшем сезоне чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», вторым финишировал петербургский «Зенит», тройку лучших замкнул ЦСКА.