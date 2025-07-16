Стало известно, сколько карт болельщика было оформлено за прошлый сезон РПЛ

За прошлый сезон Российской Премьер-Лиги было оформлено 910 тыс. карт болельщика, говорится в официальном отчёте РПЛ по сезону-2024/2025, который был выложен пресс-службой лиги в телеграм-канале. Напомним, система идентификации болельщиков была введена в эксплуатацию на матчах РПЛ в 2022-м.

Фото: Пресс-служба РПЛ в телеграм-канале

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».

Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.