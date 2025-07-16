Стал известен клуб с худшим соотношением ожидаемых и забитых голов в прошлом сезоне РПЛ

Грозненский «Ахмат» стал клубом с худшим соотношением ожидаемых и забитых голов в РПЛ сезона-2024/2025, сообщается в отчёте лиги.

Фото: Отчёт РПЛ

За 30 матчей чемпионата «Ахмат» должен был забить 46,4 ожидаемых гола (xG), однако команда забила только 27 мячей. Вторая худшая реализация ожидаемых голевых моментов у «Оренбурга» (28 голов при 42,4 xG).

В минувшем сезоне чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», вторым финишировал петербургский «Зенит», тройку лучших замкнул ЦСКА. «Ахмат» занял 14-е место, но по сумме двух стыковых матчей обыграл «Урал» и остался в элитном дивизионе. «Оренбург» стал 15-м, вылетел в Первую лигу, однако затем вернулся в РПЛ, заменив исключённое московское «Торпедо».