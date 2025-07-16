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В топ-10 самых посещаемых матчей РПЛ в прошлом сезоне лишь один без участия «Зенита»

В топ-10 самых посещаемых матчей РПЛ в прошлом сезоне лишь один без участия «Зенита»
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В топ-10 самых посещаемых матчей МИР РПЛ в сезоне-2024/2025 вошли девять игр с участием петербургского «Зенита», сообщается в отчёте лиги.

Фото: Отчёт РПЛ

В тройку самых посещаемых матчей чемпионата вошли игры «Зенит» — «Краснодар» (57 101 зритель), «Зенит» — «Ахмат» (52 799) и «Зенит» — ЦСКА (50 544).

Единственной игрой в топ-10 без участия петербургского клуба стало московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА на арене красно-белых. Это шестой по посещаемости матч сезона, на который пришли 39 018 болельщиков.

В минувшем сезоне чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», вторым финишировал петербургский «Зенит», тройку лучших замкнул ЦСКА.

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