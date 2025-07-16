РПЛ заявила о сокращении количества правонарушений на матчах чемпионата в прошлом сезоне

Российская Премьер-Лига заявила о сокращении количества правонарушений на матчах чемпионата в прошлом сезоне по сравнению с кампанией-2023/2024. Так, согласно официальному отчёту РПЛ, число правонарушений на стадионах клубов высшего дивизиона снизилось с 588 до 499 за один год.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Локомотив» стал шестым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».

Фото: Пресс-служба РПЛ в телеграм-канале

Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.