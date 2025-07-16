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Боливия — Бразилия. Прямая трансляция
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В «Зените» сообщили, что Вендел прилетел в Санкт-Петербург

В «Зените» сообщили, что Вендел прилетел в Санкт-Петербург
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел прибыл в Санкт-Петербург.

«Вендел прилетел. Как он? Лучше не бывает», — приводит слова Медведева Metaratings.

Ранее сообщалось, что Вендел может покинуть «Зенит» и перейти в катарский «Аль-Садд».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Вендел провёл 22 матча, в которых забил один мяч и оформил 10 голевых передач. Также на его счету четыре игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 18 млн.

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