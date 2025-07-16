В Турции сообщили, что Файзуллаев переходит из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир» за € 7 млн

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев продолжит карьеру в турецком «Истанбул Башакшехир», сообщил журналист Осман Алтунтерим на странице в социальной сети Х.

«Истанбул Башакшехир» достиг соглашения с московским ЦСКА о переходе узбекской звезды Файзуллаева за € 7 млн, — написал Алтунтерим.

Файзуллаеву 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора».

В прошедшем сезоне хавбек отыграл 27 встреч за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге, забив два гола и отдав четыре результативные передачи, и выиграл Фонбет Кубок России. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.