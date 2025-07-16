Футбольная национальная лига подвела итоги сезона-2024/2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Футбольная национальная лига (ФНЛ) подвела итоги сезона-2024/2025 и наградила лучшие клубы Первой и Второй лиги в различных номинациях.

В минувшую пятницу, 11 июля, в Москве во Дворце Культур прошла МАРККОМ Конференция ФНЛ 2025. Третий год подряд мероприятие объединило сотрудников клубов лиги, партнеров и экспертов в области маркетинга, коммерции и коммуникаций. На МАРККОМ Конференции ФНЛ также прошла церемония награждения Премии ФНЛ 2025.

В начале конференции исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко и руководители по направлениям работы лиги подвели итоги прошедшего сезона, продемонстрировав достигнутые результаты и представили цели на следующий сезон.

Фото: Пресс-служба ФНЛ

МАРККОМ Конференция ФНЛ 2025 направлена на получение практических знаний для клубов, именно поэтому по ходу выступлений все спикеры делали акцент на прикладные кейсы.

После завершения основной части МАРККОМ Конференции прошла церемония награждения Премии ФНЛ 2025. Эксперты «Чемпионата» и ФНЛ выбрали лучшие медиаслужбы. Победителей наградил Руководитель футбольной редакции «Чемпионата» Максим Пахомов.

Фото: Пресс-служба ФНЛ

Итоги Премии ФНЛ 2025:

МЕЛБЕТ-Первая Лига

Лучшая медиаслужба при поддержке спортивного портала «Чемпионат»: 1. «Балтика» 2. «СКА-Хабаровск» 3. «Уфа»;

Лучшая спонсорская активация: 1. «Ротор» 2. «Черноморец» (Черноморец-Пино – совместная продукция) 3. «СКА-Хабаровск» (Саша, держи краба);

Лучший матчдей: 1. «Балтика» (Матчдей ко Дню Победы) 2. «Торпедо-Москва» (100 лет ФК «Торпедо-Москва») 3. «Черноморец» (История дальнобойщика в маске);

Лучший кейс по работе со зрителями в игровой день: 1. «Енисей» (Матч в стиле Гарри Поттера, Матч в стиле Масленицы) 2. «Арсенал» (Красно-желтая перемена, маршрут болельщика) 3. «Ротор»;

Лучшей кейс по работе со зрителями в неигровой день: 1. «Тюмень» (Эко-чемпионат профессиональных спортивных команд тюменской области) 2. «Арсенал» (Маршрут болельщика, футбол круглый год) 3. «Сокол» (Водорослями крышка, Елка желаний, Финист в городе, футбол в школах);

Фото: Пресс-служба ФНЛ

Лучший мерчендайзинг при поддержке «Спортмастер PRO»: 1. «Ротор» 2. «СКА-Хабаровск» 3. «Балтика»;

Лучшая игровая форма: 1. «СКА-Хабаровск» (игровая форма на сезон 2024-25) 2. «Балтика» (Чемпионская форма) 3. «Ротор»;

Самый креативный анонс матча: 1. «СКА-Хабаровск» (Параллельная вселенная) 2. «Енисей» (Матч в стиле Гарри Поттера, поставил цель, добейся и точка!) 3. «Балтика» (Белое солнце пустыни);

Лучший проморолик клуба или события: 1. «Балтика» (Юбилейный ролик) 2. «Сочи» (продление контракта с Робертом Морено) 3. «Алания» (презентация формы);

Лучшая рекламная кампания клубы или события: 1. «СКА-Хабаровск» 2. «Балтика» (Матч легенд, Балтика-Чемпион) 3. «Енисей» (FeathersxEnisey);

Лучшая работа клубного ТВ при поддержке VKВидео: 1. «СКА-Хабаровск» 2. «Балтика» 3. «Родина»;

Лучший SMM при поддержке РБ: 1. «Родина» 2. «СКА-Хабаровск» 3. «Арсенал»;

Лучшая фотослужба при поддержке Picvario: 1. «Балтика» 2. «Родина» 3. «Ротор»;

Специальная номинация. Лучшая подготовка и сопровождение трансляций при поддержке VSporte: «Сочи», «Торпедо-Москва», «Урал».

Фото: Пресс-служба ФНЛ

LEON-Вторая Лига А

Лучшая медиаслужба при поддержке Чемпионат: 1. «Сибирь» 2. «Волгарь» 3. «Динамо-Брянск»;

Лучшая спонсорская активация: «Калуга» (Народный стадион);

Лучший матчдей: 1. «Калуга» (Космический матч) 2. «Иртыш» (Возвращение парней в Омск, Одна на всех. Команда. Родина. Победа) 3. «Спартак» (Кострома);

Лучший кейс по работе со зрителями в игровой день: 1. «Спартак» (Кострома) (Благотворительный аукцион) 2. «Динамо-Брянск» (Детский фан-клуб «Динамо-Брянск»;

Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день: 1. «Спартак» (Кострома) (День самоуправления. Квест» 2. «Волгарь» 3. «Иртыш» (Презентация команды в ТЦ Мега Омск);

Лучший мерчендайзинг при поддержке Спортмастер PRO: 1. «Волгарь» (Ретро-мерч «Волгарь 65» 2. «Сибирь» (Запуск направления клубной атрибутики);

Лучшая игровая форма: 1. «Челябинск» 2. «Волгарь» 3. «Динамо-Брянск»;

Самый креативный анонс матча: 1. «Родина-2» 2. «Волгарь» 3. «Ленинградец»;

Фото: Пресс-служба ФНЛ

Лучший проморолик клуба или события: 1. «Челябинск» 2. «Сибирь» (Наше имя – Сибирь) 3. «Волгарь» (Проморолик к ретроматчу);

Лучшая рекламная кампания клуба или события: 1. «Челябинск» (Рекламная компания ФК «Челябинск») 2. «Динамо-Брянск» (Добрые руки для безнадзорных животных);

Лучшая работа клубного ТВ при поддержке VKВидео: 1. «Спартак» (Кострома) 2. «Волгарь» 3. «Родина-2»;

Лучший SMM при поддержке РБ: 1. «Спартак» (Кострома) 2. «Машук-КМВ» 3. «Калуга»;

Лучшая фотослужба при поддержке Picvario: 1. «Машук-КМВ» 2. «Челябинск» 3. «Сибирь»;

Специальная номинация. Лучшая подготовка и сопровождение трансляций при поддержке VSporte: «Торпедо Миасс». «Волгарь», «Иртыш».