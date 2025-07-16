Осинькин: Писарского не все понимают, но как человек он достаточно порядочный

Российский тренер Игорь Осинькин высказался о ситуации с отстранением нападающего Владимира Писарского от футбольной деятельности из-за косвенного участия в процессе ставок.

«Когда я с ним работал, чтобы хоть малейший намёк был на него как на игрока, который любит ставить, — вообще даже не предполагал. Поэтому поначалу я подумал, он одолжил деньги и всё, на этом его участие закончилось. Всей прессе верить нельзя, но где-то проскочило, что он знал, на что давал деньги. И это я уже юридически не готов комментировать.

Скажу, что Вову Писарского не все понимают, но как человек он достаточно порядочный. Конечно, непонятное удаление в матче с «Пари НН». Он уже извинился за него, и это тоже в его стиле», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале «О, футбол!».