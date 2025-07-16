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Матчи «Зенита» в РПЛ транслировали в эфире федерального канала чаще других клубов

Матчи «Зенита» в РПЛ транслировали в эфире федерального канала чаще других клубов
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Матчи петербургского «Зенита» в минувшем сезоне РПЛ транслировали в эфире федерального канала «Матч ТВ» чаще игр остальных клубов, сообщается в отчёте РПЛ.

Фото: Отчёт РПЛ

Из 30 игр «Зенита» в чемпионате в эфире федерального канала было показано 19 (11 домашних и 8 гостевых матчей), клуб лидирует по этому показателю. У «Краснодара», «Спартака» и «Динамо» на бесплатном канале транслировались по 16 игр, у ЦСКА — 15, у «Локомотива» — 13.

В эфире федерального канала реже всех транслировали игры «Факела» (3 трансляции), «Оренбурга», «Химок» и «Акрона» (по 4).

В минувшем сезоне чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», вторым финишировал петербургский «Зенит», тройку лучших замкнул ЦСКА.

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