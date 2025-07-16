Владимир Быстров поделился ожиданиями от «Краснодара» в новом сезоне РПЛ

Бывший футболист Владимир Быстров оценил перспективы «Краснодара» в послечемпионском сезоне Российской Премьер-Лиги.

«По венам «Краснодара» должна потечь свежая кровь. Если двум-трём новичкам удастся быстро адаптироваться и быстро влиться в команду, то они положительно повлияют на тех в коллективе, у которых в голове будет что-то неправильно, кто будет не так себя вести. Если «Краснодар» получит эту инъекцию, то за первое-третье место они смогут спокойно бороться. Они уже два года идут вверху и к этому приспособились, а после чемпионства у них появилась ДНК, которая говорит: «Мы обязаны бороться», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, футбол!».