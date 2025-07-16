«Пари НН» чаще всех в РПЛ использовал россиян в прошлом сезоне, «Краснодар» — меньше всех

«Пари НН» стал командой, которая чаще всего использовала российских игроков в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги, «Краснодар», в свою очередь, реже всех прибегал к услугам отечественных футболистов. Об этом следует из официального отчёта РПЛ по сезону-2024/2025, который был выложен пресс-службой лиги в телеграм-канале.

Фото: Пресс-служба РПЛ в телеграм-канале

Так, нижегородцы использовали 25 игроков с российским паспортом и 10 легионеров, а «Краснодар» — восемь россиян и 12 легионеров. В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Локомотив» стал шестым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».