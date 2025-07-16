Владимир Быстров объяснил, какими должны были быть стыковые матчи за право играть в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал, какими, по его мнению, должны были быть стыковые матчи за право участвовать в РПЛ сезона-2024/2025. Напомним, в переходных матчах сыграли «Пари НН» с «Сочи» и «Урал» с «Ахматом», при этом нижегородцы всё равно остались в высшей лиге, так как «Химки» не получили соответствующую лицензию из-за финансовых проблем.

«По моему мнению, было два претендента на выход в РПЛ, и нужно было между ними проводить стыковой матч. КДК подвёл трактовки под регламент и не руководствовался тем, что было на самом деле. В концовке прошлого сезона со стыковыми матчами ********* по полной. Знали, что «Нижний Новгород» никак не вылетит и всё равно отправили в стыковые. Зачем? Чтобы потом Писарский ставил или не ставил, переводил или не переводил деньги? Если его дисквалифицируют, то почему КДК не включился и не повлиял на это? Это также попытка договорного матча. Они должны вынести и «Сочи» приговор. Гнойник вскрыли и сами не знали, что с ним делать», — сказал Быстров в новом выпуске программы «О, футбол!».