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«Думал, что ерунда и не может быть такого». Круговой — об уходе Николича из ЦСКА

«Думал, что ерунда и не может быть такого». Круговой — об уходе Николича из ЦСКА
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об уходе из клуба тренера Марко Николича.

«Уход Николича для меня был полной неожиданностью. Я узнал об этом во время товарищеского матча с Нигерией, когда проходил через микст-зону, мне сказали. Я сначала не поверил, думал, что ерунда и не может быть такого. А потом буквально через две-три недели объявили, что Николич уходит. Но это как с игроками, они приходят и уходят. Надо быстро адаптироваться и готовиться с новым тренером к сезону. Ставить максимальные задачи, что первое место займём, думаю, что нет смысла, потому что нужно действовать от игры. Если будем в каждой игре побеждать, то и трофей будет», — сказал Круговой в видео на YouTube-канале «О, футбол!».

Новым главным тренером ЦСКА стал швейцарец Фабио Челестини.

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