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Посещаемость матчей РПЛ в сезоне-2024/2025 показала максимум с введения Fan ID

Посещаемость матчей РПЛ в сезоне-2024/2025 показала максимум с введения Fan ID
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Средняя и абсолютная посещаемость матчей МИР РПЛ в сезоне-2024/2025 показала максимальные значения с момента введения Fan ID, сообщается в отчёте лиги.

Фото: Отчёт РПЛ

Сезон-2024/2025 стал третьим с обязательным Fan ID для посещения матчей чемпионата России. В минувшем сезоне в общей сложности матчи РПЛ посетили 2 905 433 болельщика при среднем показателе 12 106 за матч. Это максимум с момента введения системы идентификации болельщиков.

В сезоне-2023/2024 показатель составлял 2 678 879 в суммарном значении и 11 162 — по средней посещаемости.

В минувшем сезоне чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», вторым финишировал петербургский «Зенит», тройку лучших замкнул ЦСКА.

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