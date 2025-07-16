В «Крыльях Советов» объяснили, почему приняли решение расстаться с Марадишвили

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал, почему клуб решил не подписывать контракт с полузащитником Константином Марадишвили.

«Клуб расстался с Марадишвили, потому что решили на эту позицию взять другого игрока», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что Константин Марадишвили находился на просмотре в самарском клубе.

25-летний Константин Марадишвили был арендован «Пари Нижний Новгород» у московского «Локомотива» в декабре 2023 года. В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги полузащитник провёл два матча. Результативными действиями футболист не отметился. Длительное время игрок восстанавливался после травмы колена.