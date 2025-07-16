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В топ-5 телетрансляций РПЛ прошлого сезона вошли четыре матча с участием «Спартака»

В топ-5 телетрансляций РПЛ прошлого сезона вошли четыре матча с участием «Спартака»
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В пятёрку самых просматриваемых телетрансляций матчей МИР РПЛ сезона-2024/2025 вошли четыре игры с участием московского «Спартака», сообщается в отчёте лиги.

Фото: Отчёт РПЛ

В топ-5 трансляций сезона на федеральном канале «Матч ТВ» были включены игры «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — «Спартак», «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Спартак» и «Краснодар» — «Зенит».

Игра между московским и петербургским клубом в 21-м туре чемпионата России стала первой по числу просмотров — более 2,2 млн.

В минувшем сезоне чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», вторым финишировал петербургский «Зенит», тройку лучших замкнул ЦСКА, «Спартак» занял четвёртое место.

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