В топ-5 телетрансляций РПЛ прошлого сезона вошли четыре матча с участием «Спартака»

В пятёрку самых просматриваемых телетрансляций матчей МИР РПЛ сезона-2024/2025 вошли четыре игры с участием московского «Спартака», сообщается в отчёте лиги.

Фото: Отчёт РПЛ

В топ-5 трансляций сезона на федеральном канале «Матч ТВ» были включены игры «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — «Спартак», «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Спартак» и «Краснодар» — «Зенит».

Игра между московским и петербургским клубом в 21-м туре чемпионата России стала первой по числу просмотров — более 2,2 млн.

В минувшем сезоне чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», вторым финишировал петербургский «Зенит», тройку лучших замкнул ЦСКА, «Спартак» занял четвёртое место.