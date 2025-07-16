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«Не будет даже в тройке». Генич — о «Краснодаре» в новом сезоне РПЛ

«Не будет даже в тройке». Генич — о «Краснодаре» в новом сезоне РПЛ
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Известный футбольный комментатор Константин Генич полагает, что «Краснодар» не попадёт в топ-3 команд РПЛ следующего сезона. Напомним, чёрно-зелёные — действующие чемпионы России.

«Думаю, «Краснодар» не будет даже в тройке по итогам этого сезона. Это команда, которая играет на пределе своих сил, эмоций, возможностей. Понятно, что есть сумасшедшая поддержка руководства и болельщиков, но им в предстоящем сезоне всё сложнее и сложнее будет очки набирать. С их логистикой я вообще не могу понять, откуда они брали силы.

Это для них был второй уникальный сезон подряд, и, чтобы это поставить на поток и в третий раз быть так высоко, в шаге от чемпионства, будет сложно. Я не хочу называть команду «Краснодар» местечковой, но привычки побеждать у них исторически нет. По результату у меня суперожиданий от «Краснодара» нет, кого бы они ни взяли», — сказал Генич в новом выпуске программы «О, футбол!».

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