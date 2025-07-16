В «Челябинске» прокомментировали подписание лучшего бомбардира австрийского «Рида» Эза

Спортивный директор «Челябинска» Евгений Гаврюк высказался о переходе нападающего Вильфрида Эза, который ранее выступал за австрийский «Рид».

«Агенты Вильфрида позвонили, предложили его нам, мы его посмотрели и заинтересовались. Наше предложение устроило — и вот он у нас. Он про всё разузнал, мы вышли в Первую лигу, рассказали, что у нас амбициозный проект. Он пообщался с ребятами, с кем играл в Армении, и быстро согласился. На удивление переговоры прошли легко, благодарен ему и его агентам, которые сработали оперативно. У них был ряд предложений, в том числе из Европы, но он выбрал «Челябинск», мы ему за это благодарны. Под нашу структуру футбола он подошёл, главному тренеру понравился. Те качества, которые тренеру нужны, у него есть, поэтому мы остановились на нём», — сказал Гаврюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.