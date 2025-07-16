«Арсенал» Тула презентовал комплекты игровой формы на новый сезон

Тульский «Арсенал» в социальных сетях представил новые комплекты игровой формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2025/2026.

Видео доступно на странице «Арсенала» в социальной сети «ВКонтакте».

«Домашний комплект выполнен в классических красно-жёлтых полосках с воротником-стойкой — отсылка к традициям клуба и матчам на домашнем стадионе. Выездной и вратарский комплекты оформлены с элементами тульского кремля — символом, объединяющим команду и город. Верим, что новая форма станет важной частью сезона — как на поле, так и на трибунах.

«Арсенал» — не просто футбольная команда. Это часть жизни многих поколений туляков. Стальной цвет формы — это сила и непробиваемость защитников города, во все века оборонявших Тулу», — написано в сообщении клуба.