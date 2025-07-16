Владимир Быстров считает, что «Ростов» закончит следующий сезон РПЛ в зоне стыков

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров заявил, что футбольный клуб «Ростов» закончит следующий сезон Российской Премьер-Лиги в зоне стыковых матчей. Этим летом жёлто-синих покинул защитник Максим Осипенко. Зимой из клуба ушёл опорный полузащитник Данил Глебов.

«В «Ростове», к сожалению, не верю в тренера. Не понимаю, как они смогут Осипенко заменить. На это нет шансов. В этом сезоне посмотри, сколько он цементировал, сколько очков принёс благодаря своим голам. Сейчас ни Карпина, ни собаки-опорника у «Ростова» нет. Для меня это ключевые позиции, поэтому «Ростов» в стыки у меня идёт», — сказал Быстров в новом выпуске программы «О, футбол!».