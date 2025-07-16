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«Реал» объявил об уходе пятикратного победителя Лиги чемпионов Лукаса Васкеса

«Реал» объявил об уходе пятикратного победителя Лиги чемпионов Лукаса Васкеса
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Мадридский «Реал» на сайте официально объявил об уходе защитника Лукаса Васкеса. В четверг, 17 июля, состоится торжественная церемония прощания с футболистом.

«Реал» Мадрид объявляет, что в четверг, 17 июля, в 13:00 по местному времени в «Реал Мадрид Сити» состоится церемония прощания с нашим игроком Лукасом Васкесом. На церемонии будет присутствовать президент Флорентино Перес.

«Реал» Мадрид выражает свою благодарность и признательность Лукасу Васкесу, одной из величайших легенд нашего клуба», — говорится в сообщении клуба.

Васкесу 34 года, он является воспитанником «сливочных», в системе клуба находится с 2007 года. С тех пор он провёл в футболке «Реала» 402 матча. За это время он выиграл 23 титула: пять раз Лигу чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, четыре Суперкубка УЕФА, по четыре раза стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании и один раз выиграл Кубок Испании.

«Лукас Васкес – яркий представитель ценностей «Реала», благодаря которым он стал одним из самых любимых игроков наших болельщиков. В этой футболке Лукас Васкес символизирует трудолюбие, упорство, скромность и дух победителя, необходимые для успеха. Он – игрок, который заслужил любовь и признание всех болельщиков «Реала». «Реал» Мадрид был и всегда будет его домом», — заявил Перес.

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