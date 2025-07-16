В «Пари НН» поделились ожиданиями от нового сезона РПЛ

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Очень надеемся, что в пятом сезоне в РПЛ все ошибки будут исправлены. Несмотря на все логистические сложности, мы справимся с ними достойно. Это зависит не от нас. Это связано с ремонтом стадиона. В следующем сезоне клуб больше приобретёт в лице болельщиков и появится больше партнёров. Мы находимся на низком старте с партнёрами, которым дорог нижегородский спорт и футбол», — передаёт слова Мелика-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Пари Нижний Новгород» начнёт сезон матчем с «Краснодаром» 20 июля. Встреча пройдёт в Казани.