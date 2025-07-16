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Гендиректор «Пари НН»: в прошлом сезоне было много незаслуженного шума вокруг клуба

Гендиректор «Пари НН»: в прошлом сезоне было много незаслуженного шума вокруг клуба
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался об информации о клубе в социальных сетях.

«В прошлом сезоне было очень много незаслуженного шума вокруг клуба. Мы знаем, кто за этим стоит и зачем это делает. Просьба не поддаваться на эту информацию, которая в основном появляется в блогерстве. Я всегда открыт для связи, как и тренер, и наша пресс-служба. Если появляется какая-то новость и вы хотите сделать какой-то сюжет или хайп, не поленитесь и позвоните нам. Мы дадим официальную информацию. В прошлом сезоне возникали ситуации, когда без нас нас же женили. Было столько фейков. Мы хотим построить полноценный и цивилизованный футбольный клуб в Нижнем Новгороде», — передаёт слова Мелика-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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