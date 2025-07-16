Спортдиректор «Пари НН»: не хотим наступать на те же грабли и допускать ошибки

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о работе клуба на трансферном рынке этим летом.

«В прошлом сезоне была смазанная концовка, которая была непонятна для нас и для футболистов. Было принято справедливое с точки зрения регламента сохранение клуба в РПЛ. Мы рады, что Алексей Шпилевский согласился работать в этом проекте. Мы не хотим отказываться от того пути, куда идём. Алексей является нашим единомышленником. Он попробует что-то изменить и привнести своё.

Летнее межсезонье — короткий период. Оно ещё сократилось, потому что мы ждали решение РФС. В товарищеских матчах были разные результаты, но мы уже стараемся играть по-другому. Нам необходимы усиления, но будем отталкиваться от мнения тренерского штаба. Мы не хотим наступать на те же грабли и допускать ошибки», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.