Владимир Быстров назвал первого претендента на вылет из РПЛ

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что «Оренбург» — это первый претендент на вылет из РПЛ по итогам сезона-2025/2026.

«Состав у «Оренбурга» не для РПЛ. Это первый претендент на вылет. Для Первой лиги — это идеальный состав, который должен бороться за повышение в классе. У них не осталось лидеров, а из тех, кто остался, никто на искусственном поле в порядке не будет. Все другие команды намного сильнее укомплектованы», — сказал Быстров в новом выпуске программы «О, футбол!».

«Оренбург» вылетел из РПЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице сезона-2024/2025. Команда была возвращена в элитный дивизион решением РФС, который отстранил от участия в турнире московское «Торпедо». Ранее нижегородский «Пари НН» заменил в числе участников чемпионата России подмосковные «Химки».