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Главный тренер «Пари НН» Шпилевский: нравится самоотдача ребят, это радует тренерский штаб

Главный тренер «Пари НН» Шпилевский: нравится самоотдача ребят, это радует тренерский штаб
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о начале работы в клубе.

«Приятно находиться в этом кругу. Первые недели прошли интенсивные, но нас ждёт много работы. Надо менять многие вещи, но мы знали и проанализировали, когда общались впервые полтора года назад. Судьба нас свела — это осознанный выбор. Я знаю, что хотят клуб и руководство. Город заслуживает гораздо большего, чем тут было. Но в спорте гарантий нет. Хочу, чтобы клуб ассоциировали с большей динамикой и игрой. Но я понимаю, что футболисты не роботы, нужно время. Я человек-победитель, всё делаю для побед — не люблю проигрывать.

Я сказал ребятам, что забываем всё, что было раньше. В тренировочном процессе положительные эмоции. Привычки нужно менять, но на это уходит время. Мне нравится самоотдача ребят, это радует тренерский штаб», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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