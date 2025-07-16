«В «Зенит» он пришёл рановато». Осинькин высказался о карьере Александра Коваленко

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о карьере экс-полузащитника самарской команды Александра Коваленко.

В минувшем сезоне 21-летний Коваленко выступал за «Оренбург», принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок продолжит карьеру в «Сочи».

«В «Зенит» он пришёл рановато. Не всегда там может не готовый, не созревший футболист заиграть. Среди тех, кто в «Зените» не играет, Коваленко — не первый и не последний. Что происходило в «Оренбурге», надо знать изнутри. Возможно, это личные отношения тренера и футболиста. Что ожидал Слишкович от Коваленко и что требовал, мы не знаем. Но для меня он — игрок, который умеет играть в футбол. Ему нужно доверие и игровое время. Сейчас он перешёл в «Сочи», и для него будет очень важный этап. После двух переходов со знаком минус, чтобы не упустить так много в своей карьере, ему нужно проявлять себя», — сказал Осинькин в новом выпуске программы «О, футбол!».