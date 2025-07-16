В «Пари НН» рассказали о задачах клуба на новый сезон

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о задачах клуба на новый сезон Российской Премьер-Лиги.

«У нас амбициозные цели, с учётом ресурсов и нюансов, в которых живёт нижегородский футбол. Цель — быть в десятке, что было и в прошлом сезоне. Многие ссылаются на спортивный принцип. Но по спортивному принципу мы вообще не должны были играть в стыках в этом сезоне. Только в Сочи узнали, что соперник был снят. Команда сохранилась в РПЛ, но через костыль — формально мы вылетели. Но единственные, кто не вылетел, это наши болельщики», — передаёт слова Мелика-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.