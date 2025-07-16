Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боливия — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» рассказали о задачах клуба на новый сезон

В «Пари НН» рассказали о задачах клуба на новый сезон
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о задачах клуба на новый сезон Российской Премьер-Лиги.

«У нас амбициозные цели, с учётом ресурсов и нюансов, в которых живёт нижегородский футбол. Цель — быть в десятке, что было и в прошлом сезоне. Многие ссылаются на спортивный принцип. Но по спортивному принципу мы вообще не должны были играть в стыках в этом сезоне. Только в Сочи узнали, что соперник был снят. Команда сохранилась в РПЛ, но через костыль — формально мы вылетели. Но единственные, кто не вылетел, это наши болельщики», — передаёт слова Мелика-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
Спортдиректор «Пари НН»: не хотим наступать на те же грабли и допускать ошибки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android