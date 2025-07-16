«Он мог стать лучшим игроком чемпионата». Игорь Осинькин — о Максиме Глушенкове

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове. В прошедшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

«То, как начинал Глушенков прошлый сезон, он мог стать лучшим игроком чемпионата. Все говорят о травме, а я бы хотел по-другому вопрос поставить. Он перестал играть, когда ушёл Клаудиньо, немотивированный был Вендел. И тот футбол, который в это время был у «Зенита», не позволял использовать лучшие качества Глушенкова. Футбол стал более упрощённый.

Лучшие качества Максима: мелкий-средний пас, стенки, взаимодействия, кружева. У него лучшая связь была с Венделом, и эта игра ушла», — сказал Осинькин в новом выпуске программы «О, футбол!».