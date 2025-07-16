Гендиректор «Пари НН» объяснил частую смену тренеров

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о частой смене тренеров в клубе.

«Ставятся установки на входе. Не секрет, что не всем иностранцам в России здесь хорошо. Есть разные моменты, из-за которых сложно мириться. Та череда изменений, которая была, произошла по разным причинам. Где-то была адаптация — тут другая логистика. Нельзя было добраться в три города на самолёте.

Второй момент связан со зрелищностью. Вы можете проиграть, но дайте зрелищный футбол! Кто-то говорит про «автобус» у «Пари НН». А потом начали играть в зрелищный футбол — и оборона засыпалась. Также важный показатель, сколько болельщиков приходит на гостевые матчи других клубов. Интересны ли мы им? Есть много критериев, по которым оценивается работа клуба. На совете директоров эти вопросы обсуждаются.

С Алексеем Шпилевским первый контакт был полтора года назад. Он сдержал своё слово: «Я не могу кинуть то, на что подписался. Пока я не закончу проект, никуда не двинусь». Прошло время, что Алексей принял приглашение. Он приехал не один, а со своим тренерским штабом. Очень надеюсь и верю, мы увидим другой по качеству и зрелищности футбол и результат», — передаёт слова Мелика-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.