В «Пари НН» высказались о работе Олега Романцева с клубом

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о работе бывшего главного тренера московского «Спартака» и сборной России по футболу Олега Романцева с нижегородским клубом.

«Когда Олег Иванович услышал рассказ, что во время наших матчей с топ-клубами из Москвы стадион окрашивается в цвета соперников, он отреагировал нормально — не нужно фанатской агрессии. Он приезжал к нам неоднократно и помогал. Эта работа будет продолжена — Олег Иванович не исчезнет. У нас обсуждаются разные проекты. Он будет как наставник», — передаёт слова Мелика-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.