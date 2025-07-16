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Шпилевский рассказал, в какой футбол будет играть «Пари НН»

Шпилевский рассказал, в какой футбол будет играть «Пари НН»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о стиле игры, который должен быть присущ команде.

«Я не люблю что-то обещать. Моя философия составляет активно проводить игру — полная активность всех футболистов, чтобы не бояться потерять мяч. Я хочу видеть активность от всех игроков», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Пари Нижний Новгород» начнёт сезон матчем с «Краснодаром» 20 июля. Встреча пройдёт в Казани.

В прошлом сезоне нижегородский клуб занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы уступили «Сочи» (3:4 по сумме двух игр) в переходных матчах, но остались в РПЛ, так как подмосковные «Химки» не получили лицензию РФС-1.

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