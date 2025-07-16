Главный тренер «Пари НН» Шпилевский анонсировал трансферы

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Трансферы будут. Клуб должен иметь свою ДНК, независимо от тренеров. Не дай бог я уйду через три недели, и другой тренер скажет, что нужно менять 30 футболистов. Такое не должно быть. Нужны не пенсионеры или какие-то пешеходы. У нас есть список. Футболист должен убедить не только на поле, но и в общении. Только потом принимаем решение. Но на это уходит время», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Пари Нижний Новгород» начнёт сезон РПЛ матчем с «Краснодаром» 20 июля. Встреча пройдёт в Казани.