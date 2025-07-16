Гендиректор «Пари НН» рассказал о развитии системы клуба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о развитии системы нижегородского клуба, включая детские и женскую команды.

«Кроме основной команды, есть большая академия с 600 детьми. Она влилась в структуру клуба — раньше это было отдельное юридическое лицо со своими собственниками. Раньше было сложно влиять. Сейчас академия юридически принадлежит «Пари НН». За прошлый сезон академия очень сильно прибавила в рамках ЮФЛ и других соревнований. Там есть все возраста, чтобы проходить лицензирование. Ребята-нижегородцы начали появляться в основной команде. Понятно, что мы не сразу ждём результата. Но впервые произошло, когда ребята, прошедшие молодёжку, пробились в основу. Мы хотим это делать для своих болельщиков. Они хотят болеть за нижегородцев. За того же Александрова сколько болеют! Конечно, мы не будем отказываться от иностранцев.

Также есть женские команды. Раньше я этого не понимал, пока к нам не пришёл Саша Удальцов. У женского футбола есть будущее на больших экранах. Мы в рамках лицензирования не можем отказаться от развития женского футбола», — передаёт слова Мелика-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.