Главный тренер «Пари НН» прокомментировал результаты команды в товарищеских матчах

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о результатах команды в товарищеских матчах.

В июле «Пари НН» обыграл «Текстильщик» (3:0) и «Сочи» (1:0), уступил КАМАЗу (1:3) и кировскому «Динамо» (1:2).

«Я больше смотрю на то, как всё проходило. Понятно, что мы хотим выигрывать, но важно, как мы реагируем на ошибки. Успех состоит из множества ошибок. Важно, как ты после реагируешь. Это было самое важное для меня увидеть. Факт, что мы проиграли в товарищеском матче. Мы нуждаемся в глубине состава, ведь некоторые игроки боялись получить травму. В официальных играх я этого видеть не хочу. Для чего тогда вообще играть в футбол?» — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.