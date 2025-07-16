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Удальцов: за одну футболистку «Пари НН» предлагают больше, чем за игрока основы

Удальцов: за одну футболистку «Пари НН» предлагают больше, чем за игрока основы
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал, что за неназванную футболистку клубу предлагают больше, чем за некоего игрока основной мужской команды. При этом функционер не уточнил, согласен ли «Пари НН» отпустить эту футболистку.

«У нас есть предложение по одной девушке, за которую предлагают больше, чем за футболиста основного состава «Пари НН». Для понимания, какие деньги крутятся в женском футболе», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, прошлый сезон РПЛ «Пари НН» завершил в зоне стыковых матчей. Впрочем, нижегородцы, несмотря на поражение от «Сочи» по сумме двух встреч, остались в РПЛ, заменив в высшем дивизионе «Химки».

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