Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боливия — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это же не просто так». Владимир Быстров — о возможном уходе Барко из «Спартака»

«Это же не просто так». Владимир Быстров — о возможном уходе Барко из «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров прокомментировал информацию, что хавбек «Спартака» Эсекьель Барко покинет московский клуб. Ранее сообщалось, что аргентинец может перейти в бразильский «Фламенго» из-за требований супруги вернуться в Южную Америку.

«Непонятно, «Спартак» начнёт сезон с Барко или без Барко. Это две большие разницы. При Барко раскрылись совершенно другие игроки. Он мяч и тащит, и отдаёт, и развивает атаки. Умяров хорошо сзади всё подчищает, страхует, отдал Барко — тот придумывает.

Если в «Спартаке» сами говорят — мы не понимаем, какая у него семейная обстановка, жена хочет, чтобы он с ней уехал или развод, и если это всё просачивается в прессу, это же не просто так», — сказал Быстров в новом выпуске программы «О, футбол!».

Материалы по теме
Владимир Быстров объяснил, какими должны были быть стыковые матчи за право играть в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android