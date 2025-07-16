«Это же не просто так». Владимир Быстров — о возможном уходе Барко из «Спартака»

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров прокомментировал информацию, что хавбек «Спартака» Эсекьель Барко покинет московский клуб. Ранее сообщалось, что аргентинец может перейти в бразильский «Фламенго» из-за требований супруги вернуться в Южную Америку.

«Непонятно, «Спартак» начнёт сезон с Барко или без Барко. Это две большие разницы. При Барко раскрылись совершенно другие игроки. Он мяч и тащит, и отдаёт, и развивает атаки. Умяров хорошо сзади всё подчищает, страхует, отдал Барко — тот придумывает.

Если в «Спартаке» сами говорят — мы не понимаем, какая у него семейная обстановка, жена хочет, чтобы он с ней уехал или развод, и если это всё просачивается в прессу, это же не просто так», — сказал Быстров в новом выпуске программы «О, футбол!».