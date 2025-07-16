Гендиректор «Пари НН» рассказал о работе команды со спортивным психологом

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о работе спортивного психолога в клубе.

«У нас есть спортивный психолог. Наш специалист, который был выращен у нас. Таких специалистов единицы, их сложно найти по России. Он в первую очередь работает с молодёжью, но и некоторые игроки основного состава тоже работают с ним.

У Александра Удальцова каждые полгода появляются психологические портреты игроков. Я не хочу, чтобы после матча тренер говорил, что футболисты испугались красного ромбика на футболке. Это всего лишь дизайн, а игру делают люди сильные физически и духом. Я уделяю этому вопросу большое внимание», — передаёт слова Мелика-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.