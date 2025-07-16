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Осинькин заявил, что его просили уйти из «Крыльев Советов» весь прошлый сезон

Осинькин заявил, что его просили уйти из «Крыльев Советов» весь прошлый сезон
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал об уходе из клуба.

По итогам минувшего сезона самарская команда заняла десятое место в МИР РПЛ, Осинькин летом покинул клуб спустя пять лет работы главным тренером.

«Ко мне подходили и генеральный директор и спортивный директор с этим. В новом контракте было в два раза понижение зарплаты, но я всё-равно согласился. Это продолжалось весь сезон с 1-го тура, но доверия уже не было и контакта не было и готовность была у меня уйти. Но в силу разных обстоятельств почему-то то отставка не принималась. Основной задачей было — не попасть в зону стыков и мы эту задачу выполнили. Есть сезоны, когда ты решаешь проблемы на футбольном поле, а в этот раз я был психотерапевтом по большей части», — сказал Осинькин в новом выпуске программы «О, футбол!».

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