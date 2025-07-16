Осинькин заявил, что его просили уйти из «Крыльев Советов» весь прошлый сезон

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал об уходе из клуба.

По итогам минувшего сезона самарская команда заняла десятое место в МИР РПЛ, Осинькин летом покинул клуб спустя пять лет работы главным тренером.

«Ко мне подходили и генеральный директор и спортивный директор с этим. В новом контракте было в два раза понижение зарплаты, но я всё-равно согласился. Это продолжалось весь сезон с 1-го тура, но доверия уже не было и контакта не было и готовность была у меня уйти. Но в силу разных обстоятельств почему-то то отставка не принималась. Основной задачей было — не попасть в зону стыков и мы эту задачу выполнили. Есть сезоны, когда ты решаешь проблемы на футбольном поле, а в этот раз я был психотерапевтом по большей части», — сказал Осинькин в новом выпуске программы «О, футбол!».