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«Спартак» презентовал новую игровую форму на сезон-2025/2026

«Спартак» презентовал новую игровую форму на сезон-2025/2026
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Московский «Спартак» на официальном сайте представил два новых комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2025/2026.

Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

«Красная модель — классическая домашняя. На груди футболки широкая белая полоса. Форма выполнена из уникального материала с вывязанным орнаментом из вертикальных полос.

Фото: ФК «Спартак»

Белая модель с красной полосой — также гостевая классика. Как и в случае с домашним вариантом, жаккард комплекта разработан специально для нашей команды.

Классический дизайн формы полностью отражает концепцию стартующего сезона. Уважение к своей истории и гордость за ключевые элементы красно-белого культурного кода — то, что движет нас к новым победам. Все анонсы значимых событий и мероприятия клуба в сезоне-2025/2026 пройдут под единым слоганом: «Спартак» — это классика!» — написано в сообщении клуба.

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