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«Краснодар» объявил о переходе полузащитника в «Крылья Советов»

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника в «Крылья Советов»
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Сербский полузащитник Михайло Баньяц перешёл из «Краснодара» в «Крылья Советов», сообщила пресс-служба «быков».

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2027/2028. Баньяц будет выступать за «Крылья Советов» под номером 14.

Баньяц выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, на его счету 65 матчей за команду, три гола и семь результативных передач. Минувший сезон серб провёл в аренде в «ТСЦ Бачка Топола».

В минувшем сезоне чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», вторым финишировал петербургский «Зенит», тройку лучших замкнул ЦСКА, «Крылья Советов» финишировали десятыми. В межсезонье команду покинул главный тренер Игорь Осинькин, вместо него был назначен Магомед Адиев.

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