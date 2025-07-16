Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боливия — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Пари НН»: боюсь потерять время для перестроения игры? Я ничего не боюсь

Главный тренер «Пари НН»: боюсь потерять время для перестроения игры? Я ничего не боюсь
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил на вопрос, не боится ли он потерять много времени для перестроения игры своей команды. Шпилевский возглавил нижегородцев этим летом.

— Не боитесь потерять много времени и очков для перестроения философии игры?
— Я ничего не боюсь. Если меня уволят через 2-3 тура, соберу чемоданы и уеду. Мы говорим о том, что будет если. Если есть выигрышная серия, а потом проиграли два матча. Теперь вся игра поплыла? Мы не обороняемся, мы атакуем. В России есть слово встречать в футболе. Встречать можно девушку или друзей, а мы атакуем», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
Гендиректор «Пари НН» рассказал о работе команды со спортивным психологом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android