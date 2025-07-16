Главный тренер «Пари НН»: боюсь потерять время для перестроения игры? Я ничего не боюсь

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил на вопрос, не боится ли он потерять много времени для перестроения игры своей команды. Шпилевский возглавил нижегородцев этим летом.

— Не боитесь потерять много времени и очков для перестроения философии игры?

— Я ничего не боюсь. Если меня уволят через 2-3 тура, соберу чемоданы и уеду. Мы говорим о том, что будет если. Если есть выигрышная серия, а потом проиграли два матча. Теперь вся игра поплыла? Мы не обороняемся, мы атакуем. В России есть слово встречать в футболе. Встречать можно девушку или друзей, а мы атакуем», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.