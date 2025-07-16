Спортдиректор «Пари НН»: в команде нет футболистов, которые были недовольны

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что в команде нет футболистов, которые были недовольны своим положением.

«Допускают ошибки все мы, и будем допускать. Называть их нет необходимости. Те футболисты которые были недовольны, их нет в команде. Первое окно учитывали пожелания Илича, а во второе Виктора Михайловича. Бывают случаи, у нас их не было, когда тренер специально не ставит футболистов в состав. Клуб в таком случае теряет в финансовом плане», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, прошлый сезон РПЛ «Пари НН» завершил в зоне стыковых матчей. Впрочем, нижегородцы, несмотря на поражение от «Сочи» по сумме двух встреч, остались в РПЛ, заменив в высшем дивизионе «Химки».