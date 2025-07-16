Главный тренер «Пари НН»: сроки восстановления Эктова неизвестны

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о сроках восстановления защитника Александра Эктова. Ранее сообщалось, что у 29-летнего Александра Эктова хроническая травма колена, которая не позволит ему начать новый сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Это болезненная тема для меня. Я был восхищен, когда с ним познакомился. Он ещё и в прошлом году играл через боль — это нас сильно подкосило, ведь он был в моих планах. Остается пожелать Александру здоровья, но пока еще неизвестны сроки восстановления», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.