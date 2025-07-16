Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боливия — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Пари НН»: сроки восстановления Эктова неизвестны

Главный тренер «Пари НН»: сроки восстановления Эктова неизвестны
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о сроках восстановления защитника Александра Эктова. Ранее сообщалось, что у 29-летнего Александра Эктова хроническая травма колена, которая не позволит ему начать новый сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Это болезненная тема для меня. Я был восхищен, когда с ним познакомился. Он ещё и в прошлом году играл через боль — это нас сильно подкосило, ведь он был в моих планах. Остается пожелать Александру здоровья, но пока еще неизвестны сроки восстановления», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
Главный тренер «Пари НН» Шпилевский анонсировал трансферы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android