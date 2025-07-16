Агент Адольфо Гайча объяснил, почему нападающий не заиграл в ЦСКА

Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, объяснил, почему у форварда не получилось проявить себя в стане армейцев. Напомним, Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн.

«Адольфо не давали постоянства в игре. Посмотрите на его статистику. За два последних чемпионата России он сыграл 53 минуты в сумме. А в Суперлиге Турции за «Антальяспор» Гайч забил восемь голов. Представьте, что было бы, если бы он полноценно отыграл целый год за ЦСКА!» — рассказал Каро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.