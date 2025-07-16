Спортивный директор «Пари НН» рассказал о договорённостях с «Динамо» о переходе Лесового

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал информацию о договорённостях с московским «Динамо» о переходе полузащитника Даниила Лесового.

«Про всех комментировать сложно. В день появляется много информации. По Лесовому у нас есть договоренность с «Динамо». В ближайшее время вернемся к переговорам. Диайе находится в списках», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В прошлом сезоне Лесовой выступал в кипрском АЕЛе. Лесовому 27 лет. В юности Даниил воспитывался в академии киевского «Динамо», а в ноябре 2016 года подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

На профессиональном уровне дебютировал 18 марта 2017 года в составе «Зенита-2», выйдя на замену на 60-й минуте матча первенства ФНЛ с нальчикским «Спартаком». С сентября 2020-го Лесовой принадлежит московскому «Динамо».