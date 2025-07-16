Спортдиректор «Пари НН» Удальцов: с Босельи и его папой был откровенный разговор

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов высказался о возможном уходе нападающего Хуана Босельи из клуба.

«Был откровенный разговор с Босельи и его папой. К нему был интерес ещё полгода назад, но мы договаривались, чтобы он доиграл сезон и вернёмся к вопросу летом. Интерес по нему есть. Он тренируется и мотивирован играть в команде. Если кто-то захочет прийти и купить за маленькие деньги, вряд ли мы его продадим», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 25-летний Хуан Босельи провёл 26 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил две голевые передачи.