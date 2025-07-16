Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боливия — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Пари НН» Удальцов: с Босельи и его папой был откровенный разговор

Спортдиректор «Пари НН» Удальцов: с Босельи и его папой был откровенный разговор
Комментарии

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов высказался о возможном уходе нападающего Хуана Босельи из клуба.

«Был откровенный разговор с Босельи и его папой. К нему был интерес ещё полгода назад, но мы договаривались, чтобы он доиграл сезон и вернёмся к вопросу летом. Интерес по нему есть. Он тренируется и мотивирован играть в команде. Если кто-то захочет прийти и купить за маленькие деньги, вряд ли мы его продадим», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 25-летний Хуан Босельи провёл 26 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил две голевые передачи.

Материалы по теме
Эксклюзив
Отец и агент Босельи заявил о желании сына уйти из «Пари НН» в топ-клуб РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android