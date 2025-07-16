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Быстров — о словах Лунёва: при Карпине всё можно говорить честно, открыто и в лицо

Быстров — о словах Лунёва: при Карпине всё можно говорить честно, открыто и в лицо
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на слова вратаря «Динамо» Андрея Лунёва, который критически высказался о совмещении Валерием Карпиным постов в национальной команде и московском клубе.

«Лунёв говорит, что совмещение работы в сборной и клубе не идёт на пользу? Критикует выбор капитана? Это нормальные вещи. При Карпине всё можно говорить честно, открыто и в лицо. Если он захочет, он тебе ответит. Я тоже считаю, что совмещения постов не должно быть. У РФС должен быть свой тренер, который не имеет отношения ни к какому клубу», — сказал Быстров в новом выпуске программы «О, футбол!».

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