Удальцов: «Пари НН» заехал за лимит — нужно расстаться с одним игроком

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов рассказал о необходимости для клуба расстаться как минимум с одном футболистом.

«Мы заехали за лимит. У нас 22 футболиста, нужно расстаться с одним игроком. Трансферы на выход точно будут», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Пари Нижний Новгород» начнёт сезон чемпионата России матчем с «Краснодаром» 20 июля. Встреча пройдёт в Казани.

В прошлом сезоне нижегородский клуб занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы уступили «Сочи» (3:4 по сумме двух игр) в переходных матчах, но остались в РПЛ, так как подмосковные «Химки» не получили лицензию РФС-1.