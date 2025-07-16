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Удальцов: «Пари НН» заехал за лимит — нужно расстаться с одним игроком

Удальцов: «Пари НН» заехал за лимит — нужно расстаться с одним игроком
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Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов рассказал о необходимости для клуба расстаться как минимум с одном футболистом.

«Мы заехали за лимит. У нас 22 футболиста, нужно расстаться с одним игроком. Трансферы на выход точно будут», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Пари Нижний Новгород» начнёт сезон чемпионата России матчем с «Краснодаром» 20 июля. Встреча пройдёт в Казани.

В прошлом сезоне нижегородский клуб занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы уступили «Сочи» (3:4 по сумме двух игр) в переходных матчах, но остались в РПЛ, так как подмосковные «Химки» не получили лицензию РФС-1.

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